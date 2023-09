Imagem: jcnewman.com

"Estes charutos são mais velhos do que a própria cidade onde estão expostos", brincou, no lançamento da exposição, o herdeiro da empresa que há quatro gerações fabrica e comercializa charutos em Tampa, Drew Newman.

Ficam guardados em cofre

Quando não estão em exibição (o que só acontece mediante agendamento prévio), os charutos que sobreviveram ao naufrágio do S.S. Central America ficam guardados, feito joias, no cofre da empresa, em um histórico edifício no centro de Tampa, chamado El Reloj.

Eles foram arrematados em leilões de objetos retirados do naufrágio do S.S. Central America, nos quais também foram oferecidas barras de ouro, joias e pertences dos passageiros, como as peças de roupas que ajudaram a proteger os charutos na mala de John Dement.

O jeans mais antigo do mundo

Imagem: California Gold Marketing Group

Uma das peças, uma rústica calça de brim, da marca Levi Strauss, do tipo usado pelos mineradores nas jazidas de ouro da Califórnia - e que, por conta disso, passou a ser considerado o jeans mais antigo do mundo -, foi arrematada em um destes leilões, em dezembro do ano passado, pelo equivalente a mais de meio milhão de reais.