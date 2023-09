Mansão mais cara do RJ tem 17 suítes e custa mais de R$ 100 milhões; veja

Detalhes da mansão mais cara do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação/ Top Rio Real Estate

"Outro ponto de interesse dessa propriedade especificamente, é o deck para atracação de embarcações acima de 100 mil pés", pontua Ruy Carlos Moura, sócio-proprietário da Top Rio Real Estate, uma imobiliária boutique responsável pelo empreendimento, em entrevista à Nossa.

Além de ter uma garagem para embarcações de pequeno porte, a futura pessoa dona do imóvel também vai ter à disposição uma fazenda marinha legalizada, um deck com piscina e aquário, e 150 flamingos que são monitorados pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente, órgão do governo do Rio de Janeiro).

Ruy tem contratado horas de voo de helicóptero para levar os interessados até Angra. A medida foi necessária já que muitos clientes de outros estados e do exterior utilizam aeronaves que não conseguem operar no Aeroporto de Angra dos Reis.

Vista aérea da mansão mais cara do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação/ Top Rio Real Estate

"As horas de voo de helicóptero que contratamos para levar os interessados até o imóvel são bem atrativas, já que muitos clientes são de fora do Rio", explica o corretor, compartilhando ainda que clientes do interior de São Paulo são os que mais têm agendado visitas. Interessados de Mato Grosso e Goiás também aparecem.