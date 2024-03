Joia do Caribe afunda com a crise climática e caveiras de cemitério invadem o mar

Atualmente, as autoridades locais estão estendendo 4,5 quilômetros de quebra-mar para amortecer o impacto das ondas. Sem essa construção, a prefeitura assegura que 80% dos bairros estariam sob risco de inundação.

A AFP observou casas com paredes caídas na orla, um restaurante inundado onde os trabalhadores tentavam retirar a água que atingiam os clientes e linhas de energia expostas pela erosão - antes, eram subterrâneas.

O especialista Tosic alerta que a situação do Caribe é gradual, mas se tornará letal. É uma mudança "muito pequena, estamos falando de milímetros ao longo dos anos, mas (...) a inundação será sentida".

Segundo ele, as populações pobres terão menos recursos do que as áreas dos grandes hotéis para lidar com a força da natureza.

Outro líder local e representante de pescadores, Mauricio Giraldo, reclama que o escudo de pedras protege as atrações turísticas e os hotéis de luxo, mas altera a corrente marítima e afeta as áreas onde vivem os mais vulneráveis.

Em Tierra Bomba, por exemplo, vivem "comunidades negras que foram escravizadas" e "que hoje resistem para não perder sua identidade", defende Aaron.