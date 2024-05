Bayern contrata Kompany após técnico belga se desvincular do Burnley

(Reuters) - O Bayern de Munique nomeou Vincent Kompany como seu novo técnico em um contrato até junho de 2027, depois que o belga rescindiu com o Burnley após rebaixamento na Premier League, anunciaram os dois clubes nesta quarta-feira.

"Entendemos o fascínio e o prestígio de um clube como o Bayern de Munique e respeitamos a ambição de Vincent de explorar novas oportunidades", disse o Burnley em um comunicado.

O presidente-executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, afirmou: "Todos nós no clube concordamos que Vincent Kompany é o técnico certo para o FC Bayern e estamos muito ansiosos para trabalhar com ele."