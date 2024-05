Barcelona anuncia Hansi Flick como novo técnico

O Barcelona destacou o sucesso do técnico de 59 anos durante a temporada 2019-20 no comando do Bayern, com o qual ele ganhou seis troféus - Bundesliga, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões, Supercopa da Alemanha, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

Xavi foi demitido na semana passada após uma temporada sem troféus, na qual o Barça terminou 10 pontos atrás do campeão Real Madrid, perdeu a final da Supercopa da Espanha para seu arquirrival e foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris St Germain nas quartas de final.

O alemão que assume o lugar de Xavi tem pela frente um desafio difícil, pois terá de resolver as dificuldades do Barça em campo em meio à turbulência fora dele, incluindo problemas financeiros cada vez maiores e um escândalo de arbitragem que pode se arrastar por anos.

Flick fez seu nome auxiliando o técnico da Alemanha Joachim Löw durante a campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 2014. Em 2019, ele se juntou ao Bayern como técnico principal, garantindo sete troféus em suas duas temporadas no comando.

(Reportagem de Fernando Kallas, David Latona e Shifa Jahan)