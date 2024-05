Southampton volta à Premier League com vitória por 1 a 0 sobre o Leeds

Por Samuel Indyk

LONDRES (Reuters) - O Southampton foi promovido de volta à Premier League ao derrotar o Leeds United por 1 a 0 na final dos playoffs do campeonato, no Estádio de Wembley, neste domingo, garantindo um retorno imediato à primeira divisão da Inglaterra.

Adam Armstrong foi o vencedor da partida, já que seu gol no primeiro tempo foi suficiente para derrotar um time do Leeds que lutava para conseguir uma resposta significativa, com o substituto Daniel James chegando mais perto quando seu chute acertou a trave no final do segundo tempo.