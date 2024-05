Torcedores de PSG e Lyon brigam antes da final da Copa da França

Torcedores do Olympique Lyonnais e do Paris Saint-Germain entraram em confronto violento no pedágio de uma rodovia a caminho da final da Copa da França, neste sábado (25), incendiando um ônibus e danificando outros quatro, disse o prefeito local.

Pelo menos oito policiais ficaram feridos nos confrontos, afirmou o prefeito Bertrand Gaume à mídia local. A decisão acontece normalmente (acompanhe ao vivo pelo Placar UOL)

Os incidentes ocorreram a cerca de 100 quilômetros do estádio Pierre-Mauroy, do Lille, no norte da França, palco da final, informou a RMC Sport em seu site.