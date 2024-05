Guardiola assume culpa de derrota do City para o United por 2 x 1

Mas a invencibilidade de 35 jogos em todas as competições em jogo aberto terminou com os gols dos adolescentes Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo no primeiro tempo, suficientes para o United encerrar sua temporada decepcionante em grande alta.

"Parabéns ao Manchester United por vencer a Copa da Inglaterra. Acho que meu plano de jogo não foi bom", disse aos repórteres Guardiola, que conquistou 15 troféus importantes pelo City desde que assumiu o comando, em 2016.

“O segundo tempo foi muito, muito melhor. Fomos mais intensos, em parte porque estávamos perdendo por 2 a 0 e não tínhamos nada a perder", disse.

"No geral foi uma boa exibição tendo em conta a final, mas por vezes isto acontece. Não jogamos contra o United, jogamos por nós próprios".

Guardiola optou por mudar sua dupla defensiva central com John Stones retornando ao lado de Nathan Ake, mas sua equipe parecia incomumente vulnerável, já que o plano do United de atacar rapidamente no contra-ataque funcionou bem.

O City encontrou seu ritmo habitual no segundo tempo, quando Jeremy Doku entrou e cercou o gol do United, mas o gol de Doku foi tarde demais para salvar suas esperanças de se tornar o primeiro clube a vencer a dobradinha em temporadas consecutivas.