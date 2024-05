Barcelona demite Xavi após temporada turbulenta

"Hoje, sexta-feira, o presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, informou a Xavi Hernández que ele não continuará como técnico do time principal na temporada 2024-25", disse o Barcelona em um comunicado.

"O Barcelona deseja agradecer a Xavi por seu trabalho como técnico, bem como por sua carreira inatingível como jogador e capitão da equipe, e deseja a ele todo o sucesso futuro no mundo."

O Barcelona terminará em segundo lugar na LaLiga, pelo menos nove pontos atrás do campeão Real Madrid, e Xavi havia anunciado em janeiro que se demitiria no final desta temporada.

No entanto, após discussões em abril na casa de Laporta, Xavi voltou atrás em sua decisão e concordou em permanecer no time com uma série de condições não especificadas estabelecidas pelo clube.

Depois de vencer a LaLiga no ano passado, na primeira temporada completa de Xavi no comando do time, ele não conseguiu sobreviver a uma temporada instável, enquanto o rival Real Madrid se aproxima de uma possível dobradinha LaLiga-Champions League.

O Barça foi derrotado pelo Real na final da Supercopa da Espanha em janeiro, eliminado nas quartas de final da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao e eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris St Germain nas quartas de final. O Real enfrentará o Borussia Dortmund na final europeia da próxima semana em Wembley.