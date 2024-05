Nadal enfrenta Zverev e Djokovic estreia no Aberto da França contra tenista da casa

Nadal, que ficou de fora de seu torneio favorito de Grand Slam devido a uma lesão no ano passado, despencou no ranking durante um longo período de inatividade e disse que espera se aposentar após esta temporada.

Nadal e Zverev se encontrarão pela primeira vez desde o confronto das semifinais de 2022 em Roland Garros, que Nadal venceu depois que Zverev sofreu uma lesão e se retirou.

"Está chegando um pouco cedo no torneio, com certeza", disse a ex-número um do mundo e diretora do torneio, Amelie Mauresmo, sobre o jogo Nadal-Zverev.

A plateia aplaudiu quando o suíço Stan Wawrinka foi sorteado para enfrentar o britânico Andy Murray.

"É um confronto excelente", declarou Mauresmo, que já foi técnica de Murray, sobre a partida contra Wawrinka.