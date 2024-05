França prende pessoa que planejava "ação violenta" durante revezamento da tocha olímpica

PARIS (Reuters) - Policiais franceses prenderam uma pessoa que planejava uma ação violenta durante o revezamento da tocha olímpica Paris 2024 em Bordeaux, informou o Ministério do Interior nesta quinta-feira.

"Obrigado aos policiais e, de forma mais ampla, a todos os agentes do Ministério que estão fornecendo segurança para essa celebração popular com notável profissionalismo e comprometimento", escreveu o ministro do Interior, Gérald Darmanin, no X.

O revezamento da tocha começou pela manhã e está programado para terminar por volta de 19h30, horário local. Os Jogos Olímpicos serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto.