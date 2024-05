Swiatek busca entrar para clube seleto de tenistas que venceram Roland Garros quatro vezes

Swiatek certamente deixou a número dois do mundo, Aryna Sabalenka, se perguntando o que mais ela precisa fazer para superar sua rival polonesa.

Swiatek salvou três pontos de campeonato para derrotar Sabalenka na final de Madri, há duas semanas, e depois levou a melhor novamente em um confronto entre as duas melhores do mundo na final do Aberto da Itália, batendo a bielorrussa por 6-2 e 6-3 para conquistar o 21º título de sua carreira.

Sem surpresa, mentalmente ela se sente mais confiante para Roland Garros este ano do que há 12 meses, quando uma lesão na coxa a forçou a desistir do Aberto da Itália de 2023 durante as quartas de final contra Elena Rybakina.

"Sinto que estou em um lugar diferente. Ainda estou me concentrando nas mesmas coisas, mas lembro que no ano passado eu estava mais nervosa e estressada. Sentia mais pressão. Desta vez, estou usando a maneira como me sinto para aproveitar tudo mais", disse Swiatek.

"Só quero manter meu ritmo, ficar na minha zona, estar concentrada."

Ela também sabe que terá um alvo em suas costas, mas está pronta para enfrentar esse desafio.