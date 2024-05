Rebeca Andrade e Venus Williams estão entre estrelas do esporte que terão sua própria Barbie

LONDRES (Reuters) - A ginasta brasileira Rebeca Andrade e a sete vezes campeã de Grand Slam Venus Williams estão entre as nove atletas que terão uma boneca Barbie com sua imagem, conforme a fabricante de brinquedos Mattel busca mostrar as esportistas como modelos antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

A Mattel anunciou as bonecas nesta quarta-feira, cada uma com acessórios feitos sob medida.

A ex-número um do mundo Venus disse que, com a boneca, ela espera motivar as meninas a praticar esportes.