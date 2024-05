Nadal deixou de ser invencível, mas quer última chance em Roland Garros

Por Shrivathsa Sridhar

(Reuters) - Rafael Nadal espera disputar o Aberto da França, no qual ele estaria no papel incomum de azarão, mas lesões incômodas ameaçam azedar o que provavelmente seria a última participação do espanhol no Grand Slam que ele dominou por quase duas décadas.

O tenista de 37 anos, que conquistou 14 de seus 22 títulos de Grand Slam em Paris para se estabelecer como um dos maiores atletas de todos os tempos no saibro, não participou da edição de 2023 com uma lesão no quadril que exigiu cirurgia e ainda está em dúvida se jogará este ano.