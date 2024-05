Klopp foca em vida pessoal após saída do Liverpool e descarta retorno imediato

"Mas, veja bem, não está ficando para trás e isso me dá uma boa sensação", disse Klopp aos repórteres no domingo em sua última coletiva de imprensa, acrescentando que voltará a Anfield algum dia como espectador.

O alemão fará as malas depois de algumas semanas emocionantes na cidade. Em janeiro, o técnico de 56 anos anunciou que deixaria o clube no final da temporada, após nove anos no comando, devido ao esgotamento de seus níveis de energia.

"Uma vida privada precisa ser planejada e eu não planejei nada ainda porque estava aqui", disse Klopp. "Provavelmente Ulla (Sandrock, sua esposa) vai me atualizar para onde vamos, mas eu sigo feliz."

"Não sei exatamente por que ninguém acredita que eu provavelmente não voltarei a ser técnico, mas entendo, porque obviamente parece ser uma droga, porque todo mundo volta e todo mundo trabalha até os 70 e poucos anos."

"Outras pessoas podem fazer isso de maneiras diferentes, mas eu tenho que ser tudo, tenho que ser a faísca, tenho que ser a energia, tenho que ser todo esse tipo de coisa e estou vazio."

"Você só precisa olhar para fora e ver quais clubes estão disponíveis. Haverá oportunidades, mas não me sento aqui e penso: 'Talvez daqui a um ano eu aceite isso'", completou.