Manchester City celebra inédito quarto título consecutivo da Premier League

Por Andrew Cawthorne

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O Manchester City conquistou o quarto título consecutivo da primeira divisão inglesa, algo sem precedentes na história do futebol local, com uma vitória por 3 x 1 sobre o West Ham neste domingo e superou o rival Arsenal no último dia de uma temporada emocionante da Premier League, com os torcedores transformando o campo em um mar azul.

Dois gols de Phil Foden criaram uma atmosfera de festa sob o sol no Etihad Stadium, antes de um impressionante gol de bicicleta de Mohammed Kudus antes do intervalo colocar o West Ham brevemente no páreo.