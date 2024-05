Dorival Jr. convoca mais três jogadores para Copa América; Ederson é substituído

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O técnico Dorival Junior convocou neste domingo mais três jogadores para a seleção brasileira na próxima Copa América, depois que a Conmebol, órgão dirigente do futebol sul-americano, permitiu que as equipes ampliassem seus plantéis de 23 para 26 jogadores.

O zagueiro da Juventus, Bremer, o meia da Atalanta, Ederson, e o atacante do Porto, Pepê, foram adicionados ao elenco, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em comunicado.

Dorival Junior, que assumiu a seleção brasileira em janeiro após uma série de resultados ruins nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Fernando Diniz, também substituiu o goleiro Ederson, do Manchester City, que está lesionado, por Rafael, do São Paulo.