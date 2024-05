Pressionado, Xavi diz que ainda tem a confiança do Barcelona

“Vamos sentar com o presidente e, se precisarmos conversar sobre qualquer coisa, faremos isso. Mas tudo está igual há três semanas. Se algo mudar, eu contarei para vocês”, afirmou Xavi, sobre os rumores de que Laporta teria perdido a confiança nele.

Apesar de ser uma lenda no clube e ter conquistado o Campeonato Espanhol no ano passado, Xavi está sob pressão nesta temporada, depois de o Barcelona ter falhado na tarefa de alcançar o Real Madrid, que já garantiu o título.

Em janeiro, Xavi afirmou que deixaria o cargo ao fim desta temporada, mas no mês passado ele conversou com a diretoria do clube e decidiu honrar o último ano de seu contrato, até o meio de 2025, com uma série de condições não divulgadas estabelecidas pelo clube para tal.

Entretanto, Xavi disse a jornalistas na quinta-feira que a situação do clube é complicada, especialmente no quesito financeiro, e que estava difícil competir com equipes como o Real Madrid. Esse comentário, segundo a imprensa, enfureceu o presidente.

O Barcelona tem uma folha salarial inchada e um projeto de renovação do seu estádio, o Camp Nou, no valor de 1,6 bilhão de euros, obra que está em andamento.

(Reportagem de Ana Cantero)