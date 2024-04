Haaland se torna "Rei Bárbaro" no Clash of Clans

(Reuters) - O atacante do Manchester City Erling Haaland tornou-se um personagem no popular jogo de videogame para celular "Clash of Clans", informou a desenvolvedora do jogo, Supercell, nesta terça-feira.

O personagem de Haaland é chamado de "Rei Bárbaro" e é o primeiro no jogo - baixado mais de 2 bilhões de vezes - a ser baseado em uma pessoa real. O atacante de 23 anos, que também é fã do jogo, tinha 12 anos quando ele foi lançado pela primeira vez.

O norueguês postou um trailer do jogo em suas redes sociais que mostra ele mesmo na vida real encontrando personagens do jogo antes de ser transportado para o mundo animado do jogo.