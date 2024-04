Ameaçar aliada de Abramovich seria "suicídio", diz empresário de jogador em tribunal de Londres

Por Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - Um empresário de jogadores de futebol negou nesta quarta-feira ter ameaçado uma ex-diretora do Chelsea em um e-mail, dizendo a um tribunal de Londres que tentar intimidar uma aliada do ex-dono do clube inglês Roman Abramovich seria uma “missão suicida”.

Saif Rubie está sendo julgado por um e-mail que enviou em maio de 2022 a Marina Granovskaia exigindo uma comissão de seis dígitos pela transferência do zagueiro Kurt Zouma do Chelsea para o West Han no ano anterior.