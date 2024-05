São Paulo espera opinião de Zubeldía, mas avalia substituto para Pablo Maia

O São Paulo deu um tempo para Zubeldía avaliar o elenco, mas já se prepara para buscar um substituto para Pablo Maia no meio do ano.

O que aconteceu

A diretoria do Tricolor conversou com o treinador após a lesão de Pablo. O volante passou por cirurgia e vai perder boa parte da temporada.

Zubeldía pediu um tempo para avaliar as opções que tem dentro do elenco antes de ir ao mercado. Além do titular Alisson, o São Paulo tem Luiz Gustavo, Bobadilla, Iba Ly e Negrucci como opções.