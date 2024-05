Galisteu revela 3 sonhos não realizados de Senna: 'Não dá pra acreditar'

Eu falo que ele morreu sem realizar os três maiores sonhos dele. Ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve. Houve um "bafafá" de que teve uma filha, não sei como ficou essa história, mas ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney. Quer dizer: a coisa mais óbvia do mundo, conhecer a Disney.

Adriane Galisteu, em entrevista ao especial "Em Senna", da ESPN.

O namoro com a Ferrari nunca deu match. Senna e a escuderia italiana sempre estiveram próximos, mas por uma série de problemas, a união nunca teve um desfecho positivo. O brasileiro chegou a negociar - em diferentes situações - porém não conseguiu vestir as cores do time na Fórmula 1.

Ele veio até a minha casa em Bologna, antes do acidente de Ímola, e me disse que queria correr a todo custo conosco e deixar a Williams. Combinamos de nos vermos depois de Ímola, mas depois aconteceu o que aconteceu.

Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, em entrevista à Sky Sports em 2020.

Senna e Galisteu formaram um casal nos anos 1990 Imagem: Arquivo Pessoal

Senna tinha planos para além dos autódromos. Um deles, como citado anteriormente, era se tornar pai. Em 2000, a ex-modelo Marcella Prado atribuiu à paternidade da filha a Ayrton. Os exames de DNA realizados à época, porém, deram negativos.

Entre os relacionamentos mais badalados do piloto estão as apresentadoras Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. Liliane Vasconcellos, com quem se casou oficialmente no papel e na igreja, e Adriane Yasmin também estiveram ao lado do tricampeão da F1.