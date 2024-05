Corinthians tem maior média de público na Arena em início do Brasileirão

A Neo Química Arena registrou neste ano seu maior público nos dois primeiros jogos do Corinthians como mandante desde a sua inauguração.

Recorde na Arena

Mais de 86 mil torcedores compareceram no estádio nos dois primeiros jogos deste Brasileiro. Foram 44.285 no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pela 1ª rodada, e mais 41.839 na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, média de 43.062 torcedores por jogo.

O aumento do público nesses duelos foi de cerca de 11% em comparação com 2023. Já com relação a 2022, primeiro ano com do retorno dos torcedores ao estádio após a pandemia de covid-19, que impôs portões fechados em 2020 e 2021, o crescimento foi de aproximadamente 29%.