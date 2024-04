Obras em Versalhes para Olimpíadas são interrompidas por risco de segurança

“Essas paralisações temporárias referem-se apenas a algumas operações, permitindo que o trabalho continue sem afetar o cronograma de montagem de Paris 2024”, afirmou a organização dos Jogos Olímpicos à Reuters.

“Esses procedimentos de interrupção temporária são extremamente comuns em canteiros de obra e totalmente integrados no cronograma das operações. Paris 2024 e GL Events cooperaram completamente com a Inspetoria Trabalhista para responder todas as questões levantadas com o mais alto nível de precisão”.

Os Jogos Olímpicos começam em 26 de julho, e os primeiros eventos equestres serão no dia seguinte.

(Reportagem de Julien Pretot e Vincent Daheron)