Inter conquista título italiano em vitória de 2 x 1 sobre o Milan

(Reuters) - A Internazionale conquistou seu 20º título italiano nesta segunda-feira, após vitória por 2 x 1 sobre o Milan que deu ao time de Simone Inzaghi uma vantagem insuperável na tabela.

Gols de Francesco Acerbi e Marcus Thuram foram suficientes para garantir a vitória da Inter. Fikayo Tomori marcou no fim para reduzir a desvantagem do Milan.

A partida também teve três cartões vermelhos nos acréscimos. O Milan foi reduzido a nove homens em campo, com as expulsões de Theo Hernández e Davide Calabria, junto com a de Denzel Dumfries, da Internazionale.