Verstappen vence primeira corrida sprint da temporada de Fórmula 1

Lando Norris, da McLaren, partiu da pole position mas escapou da pista na primeira volta em uma disputa com Hamilton e chegou em sexto. Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, ficou em sétimo, com George Russell, da Mercedes, em oitavo.

Verstappen largou em quarto e teve dificuldade no início, antes de ultrapassar Fernando Alonso, da Aston Martin, que desistiu com um pneu furado e um dano no carro após uma batalha com Sainz, na volta 7, e com Hamilton, duas voltas depois.

“As primeiras voltas foram bem complicadas, eles estavam andando muito na frente e eu tinha Carlos atrás com pneus novos, então foi bem difícil no começo”, afirmou Verstappen. “Mas crescemos e me senti mais confortável com o equilíbrio do carro, e também pude poupar meus pneus depois e fiquei muito satisfeito com isso.”