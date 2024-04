Contagem regressiva da Torre Eiffel mostra 100 dias até a Olimpíada

Organizadores contam com o revezamento da chama por toda a França para alterar o clima do país com os Jogos, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto. No mês passado, uma pesquisa mostrou que, na França, 57% das pessoas sentiam pouco ou nenhum entusiasmo pelos Jogos de Paris.

Cartazes de Paris 2024 foram exibidos nas estações de metrô na terça-feira e alguns monumentos emblemáticos prestaram homenagem aos Jogos, enquanto as escadas que levam à basílica de Sacre Coeur estavam sendo pintadas com as cores da Olimpíada.