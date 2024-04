Chama das Olimpíadas de Paris é acesa na Grécia, começa revezamento da tocha

REVEZAMENTO DA TOCHA

A sacerdotisa acendeu a tocha do primeiro corredor do revezamento, o campeão olímpico de remo da Grécia Stefanos Ntouskos.

Depois de uma breve corrida, ele passou a chama para a francesa Laure Manaudou, três vezes medalhista olímpica na natação e chefe do revezamento da tocha olímpica de Paris, como representante da cidade anfitriã.

A chama será oficialmente entregue aos organizadores dos Jogos de Paris no estádio Panatenaico de Atenas, local dos primeiros Jogos modernos em 1896, no dia 26 de abril, após um revezamento de 11 dias pela Grécia.

No dia seguinte, ela partirá para a França a bordo de um navio de três mastros, o "Belem", onde chegará em 8 de maio em Marselha, com a expectativa de que até 150.000 pessoas participem da cerimônia no Porto Velho da cidade do sul.

O último portador da tocha em Marselha subirá no topo do estádio Velodrome em 9 de maio, segundo os organizadores.