Barcelona está pronto para sofrer em batalha contra o PSG, diz Xavi

"Não somos uma equipe que especula, vamos querer tirar a bola do PSG e ganhar o jogo. Espero que estejamos em nosso melhor nível. Eles vão exigir muito de nós", afirmou.

A vitória na França deixou o time cheio de confiança, pois chegou a seis vitórias consecutivas em todas as competições.

O time está invicto desde a derrota por 5 x 3 em casa para o Villarreal pelo Campeonato Espanhol em janeiro, que levou Xavi a anunciar que deixará o cargo de técnico ao final do que parecia ser uma temporada difícil.

Agora, depois de 13 jogos sem derrota, incluindo uma atuação dominante na capital francesa para acabar com a série invicta de 27 jogos do PSG, o desafio de terça-feira parece ter se apresentado no momento perfeito.

"Estou feliz por estar onde estamos, orgulhoso por estar onde estamos. Acho que é um bom momento e estou animado. Já estamos sentindo isso", disse Xavi.

"Precisamos que nossos torcedores façam barulho, porque o PSG nos fará sofrer, não há dúvida disso, e temos de ser uma equipe para vencê-los. Todos nós, juntos."