Fifa é completamente contra cartões azuis, diz presidente

(Reuters) - A Fifa é contra a proposta do International Football Association Board para os chamados “cartões azuis”, disse o presidente da entidade, Gianni Infantino, acrescentando que não sabia da ideia antes de esta chamar a atenção do público.

A proposta do órgão regulador do futebol de introduzir os “cartões azuis”, que dão aos árbitros o poder de expulsar jogadores por 10 minutos por mau comportameto ou por cometerem faltas cínicas, foi discutida com a Fifa na Assembleia Geral Anual do IFAB, na Escócia.

"Não haverá cartões azuis na elite do esporte. Este é um tema que não existe para nós", disse Infantino a jornalistas na sexta-feira, ao chegar à reunião do IFAB em Loch Lomond, na Escócia.