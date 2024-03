Verstappen bate Leclerc no Barein e conquista primeira pole do ano na F-1

Por Abhishek Takle

SAKHIR, Barein (Reuters) - Atual tricampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, bateu nesta sexta-feira o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e obteve a primeira pole position da temporada 2024 da categoria, apesar de o rival ter estabelecido a volta mais rápida da sessão classificatória.

O piloto de 26 anos assegurou o primeiro lugar do grid com uma volta em 1min29s179, na sessão final da classificação. A melhor volta de Leclerc, 1min29s165, foi mais rápida, mas ele fez esse tempo no Q2 e não conseguiu repeti-lo no Q3.