F1 inicia temporada mais longa com Red Bull ainda como equipe a ser batida

Apesar de o diretor da equipe, Christian Horner, estar lutando por seu futuro diante das alegações, que ele nega, de uma funcionária sobre sua conduta, a Red Bull parece estar tranquila.

Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin fizeram os reparos certos em seus novos carros, confiantes de que os problemas foram eliminados e o desempenho melhorado, mas a prova real ainda está por vir.

A suspeita é que, quando der o sinal de início no sábado à noite, com as duas primeiras etapas da temporada no Oriente Médio realizadas um dia antes do habitual para acomodar o Ramadã, a Red Bull será a primeira a cruzar a linha de chegada.

Como disse o diretor da equipe McLaren, Andrea Stella, aos repórteres no Barein: "Há um carro que parece ter dado um grande passo. Infelizmente, (esse é) o carro que já era o mais rápido no ano passado."

A esperança, para os torcedores que querem corridas mais acirradas e anseiam por mudanças após a série de 38 vitórias da Red Bull nas últimas 44 corridas, é que a diferença - se for como se teme - diminua com o decorrer da temporada.

Os regulamentos estão estáveis há algum tempo, e isso, por si só, costuma provocar um estreitamento do pelotão.