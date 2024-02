Rússia perde recurso contra COI por reconhecer organizações de territórios anexados da Ucrânia

Na época, o COI disse que a medida constituía uma violação da Carta Olímpica porque viola a integridade territorial do comitê olímpico nacional da Ucrânia.

A Rússia, que lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, a qual Moscou chama de "operação especial", denunciou a medida como politicamente motivada.

Em sua apelação na CAS, com sede em Lausanne, o ROC pediu que a suspensão fosse revogada e que fosse reconhecido como um comitê nacional de pleno direito, com todas as prerrogativas que o status implica.

"O painel da CAS responsável por esse assunto rejeitou o recurso e confirmou a decisão contestada, concluindo que o EB (Conselho Executivo) do COI não violou os princípios de legalidade, igualdade, previsibilidade ou proporcionalidade", disse a CAS em um comunicado.

A Reuters entrou em contato com o ROC para comentar.

Inicialmente, os atletas russos e bielorrussos foram proibidos de competir internacionalmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, para a qual Belarus foi usada como ponto de partida.