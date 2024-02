Herói queniano da maratona, Kiptum é homenageado em funeral como talento único e homem de família

Por Edwin Waita

CHEPKORIO, Quênia (Reuters) - O recordista mundial da maratona, Kelvin Kiptum, cujos sonhos de quebrar a barreira de completar a prova abaixo de duas horas foram encerrados por um acidente de carro no início deste mês, foi lembrado por seu talento e humildade em um funeral nesta sexta-feira, no oeste do Quênia.

A cerimônia no vilarejo de Chepkorio, no Vale do Rift, contou com a presença de dignitários políticos e esportivos, incluindo o presidente do Quênia, William Ruto, e o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.