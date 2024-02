Campeonato Alemão abandona busca por investidores estrangeiros após protestos dos torcedores, diz liga

Torcedores interromperam os jogos durante muitas partidas, atirando bolas de tênis, doces e faixas.

"A continuação bem sucedida do processo parece impossível com os acontecimentos atuais", disse o porta-voz da diretoria da liga, Hans-Joachim Watzke, que também é CEO do Borussia Dortmund, em um comunicado.

"Mesmo que a maioria seja a favor de uma parceria estratégica. É por isso que a diretoria decidiu por unanimidade… não continuar o processo e não concluí-lo."

Os torcedores intensificaram seus protestos e interromperam quase todos os jogos do Campeonato Alemão no último fim de semana. As partidas pararam diversas vezes e terminaram muito depois do programado.

(Reportagem de Karolos Grohmann)