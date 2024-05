Tota Magalhães inicia em 64º na Vuelta Ciclista de Andalucia

A brasileira Ana Vitória Magalhães iniciou mais uma competição de ciclismo de estrada na Europa. Nesta quarta-feira (29), Tota disputou a primeira etapa da Vuelta Ciclista de Andalucia, na Espanha. Ela completou o percurso de 115km em 4h11min34s, e ficou na 64ª colocação. Assim, ela foi a segunda atleta mais bem colocada de sua equipe, a Bepink-Bongioanni.

Esta primeira etapa compreendeu o trajeto entre os municípios de Castellar de la Frontera e Alcalá del Valle. Por lá, o destaque ficou para a equipe Liv AlUla Jayco, da Austrália, que levou três ciclistas ao pódio. A grande vencedora foi a holandesa Silke Smulders, que completou a prova em 3h36min19s e conquistou a sua primeira vitória como profissional. Cruzando a linha de chegada com praticamente o mesmo tempo, veio a espanhola Mavi García na segunda posição, enquanto a australiana Ella Wyllie terminou em terceiro lugar.

Nesta quinta-feira (30), Tota Magalhães, assim como as demais ciclistas, retornam para a segunda etapa da Vuelta Ciclista de Andalucia de ciclismo estrada. Elas vão percorrer mais 148,8km em um percurso entre as cidades de Arjona e Liv AlUla Jayco. A competição ainda contará com mais duas etapas a serem disputadas nesta sexta-feira e no sábado.