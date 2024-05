Título no Rio coloca Calderano entre cabeças de chave de Paris

O título no WTT Contender do Rio de Janeiro, conquistado no domingo (28), rendeu para Hugo Calderano duas colocações no ranking mundial de tênis de mesa. Com isso, o brasileiro agora está em sexto e passa a figurar entre os quatro cabeças de chave dos Jogos Olímpicos de Paris. A posição, se mantida, deixa menos tortuoso o caminho rumo à primeira medalha olímpica brasileira na modalidade.

Hugo Calderano computou 400 pontos no ranking mundial após vencer no Rio e, assim, soma agora 2.935 na listagem divulgada na noite de segunda-feira (27). O brasileiro superou o principal adversário na corrida olímpica, o taiwanês Lin Yun-Ju, que tem 2.886, e o chinês Lin Gaoyuan (2.715).

Semifinal garante pódio

Como o ranking é liderado por quatro chineses e apenas dois podem jogar o torneio individual dos Jogos Olímpicos, Calderano é o quarto nesta corrida, atrás também do francês Félix Lebrun. Ficar entre os quatro tira os chineses do caminho de Calderano até as semifinais, etapa da competição que já garante pelo menos a medalha de bronze. Os chineses são, de longe, a maior potência do tênis e mesa. A última vez que o pódio olímpico não teve dois atletas do país asiático foi em Barcelona-1992. O tênis de mesa entrou no programa dos Jogos em Seul-1988.