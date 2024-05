Thiago Braz é suspenso por 16 meses e está fora de Paris 2024

O campeão olímpico Thiago Braz está fora dos Jogos de Paris-2024. A União de Integridade do Atletismo (AIU) anunciou nesta terça-feira (28) a suspensão do atleta por 16 meses por conta do uso de ostarina, substância proibida que tem ação anabolizante. A punição é válida desde julho de 2023 e, por isso, ele só estará apto a competir em novembro de 2024.

Braz foi suspenso provisoriamente em 28 de julho de 2023, após teste positivo para a substância durante a Diamond League de Estocolmo, que havia acontecido três semanas antes. Com a confirmação da pena pela AIU, o campeão olímpico do salto com vara ficará afastado até 27 de novembro de 2024, com seu período de suspensão provisória sendo creditada ao tempo cumprido.

A punição

Campeão olímpico na Rio-2016 e medalhista de bronze em Tóquio-2020, Thiago Braz alegou que ingeriu a ostarina a partir de suplementos contaminados. A suspensão do atleta poderia chegar a quatro anos, pena que foi solicitada pela AIU por considerar que a ação do brasileiro foi "imprudente", porque ele estava ciente do risco de ingerir suplementos manipulados das farmácias brasileiras.