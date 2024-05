Datas das finais do NBB entre Flamengo e Franca são definidas

A Liga Nacional de Basquete divulgou o calendário das partidas das finais do NBB 2023/2024, que terá Flamengo e Sesi Franca como protagonistas. O primeiro duelo da decisão será já no próximo sábado (1º), às 11h10, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Os dois duelos seguintes acontecerão no Pedrocão e, em caso de necessidade, os dois últimos voltarão para a capital carioca.

O Flamengo chegou em sua décima final da história do NBB depois de fazer uma campanha arrasadora. A equipe liderou a classificação na temporada regular e não perdeu nenhum jogos dos playoffs, passando por Botafogo, Fortaleza Basquete Cearense e Bauru Basket, respectivamente. O Rubro-Negro busca seu oitavo título da competição, o primeiro desde a temporada 2020/2021.

Atual bicampeão do NBB, o Sesi Franca foi o segundo colocado na temporada regular, mas com uma campanha idêntica à do Flamengo, com 31 vitórias e cinco derrotas. A equipe paulista passou por Mogi e Paulistano sem perder jogos nas primeiras fases dos playoffs até precisar de cinco partidas para derrotar o Minas, em série encerrada nesta segunda-feira (27).