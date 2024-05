Brasil vence o Japão na abertura da segunda semana da VNL

Mantendo a constância do fim da parcial anterior, a seleção japonesa voltou com tudo para o terceiro set. Sarina Koga chamou o jogo para si e liderou o crescimento da equipe, que abriu vantagem desde o início. O Brasil sofreu uma "pane" e passou a não virar bolas simples e nem defender bem, o que fez com que o Japão chegasse a 21/12 de frente. Zé Roberto mudou praticamente todo o time e chegou a diminuir a desvantagem para cinco pontos, mas o Japão ainda fechou em 25/19.

O retorno para o jogo e a vitória

O Brasil voltou melhor para o quarto set e conseguiu equilibrar as ações com o Japão. A equipe asiática chegou a abrir dois pontos de frente em 12/10, mas a seleção brasileira se encaixou, indo bem no saque e no bloqueio, e passou a frente do placar em 14/13. O Brasil pegou o ritmo do duelo, muito embalado por Thaisa e por Gabi, e abriu uma vantagem ainda maior até fechar em 25/20, forçando o tie-break.

A tônica do set decisivo foi a mesma do final da quarta parcial. Com Thaisa bem no ataque, o Brasil abriu vantagem logo no início da parcial e chegou a 4/1. A partir daí, a seleção manteve-se a frente até o fim. Gabi foi muito bem na defesa e no ataque e Thaisa cresceu no bloqueio, o que impulsionou a vitória brasileira por 15/11.