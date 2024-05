Viviane Pereira vence na estreia do Pré-Olímpico Final

Depois de Wanderson de Oliveira e Cleisson Charles, foi a vez de Viviane Pereira vencer sua estreia no Pré-Olímpico Final de boxe, na manhã desta segunda-feira (27). Ela derrotou a estadunidense Naomi Graham por decisão dividida e avançou à segunda rodada da categoria até 75kg do torneio, disputado em Bangkok, na Tailândia. A brasileira está a duas vitórias de garantir vaga em Paris-2024.

Viviane fez uma boa luta contra Naomi Graham, que foi campeã pan-americana em Lima-2019 e medalhista de bronze no Mundial de 2018. A brasileira trabalhou bem os contragolpes e encaixou bem os diretos no primeiro round, o que a fez ganhar por decisão unânime. Ela se viu em dificuldade na segunda parcial, quando a estadunidense cresceu na luta e conseguiu vencer por 3 a 2. Vivi ajustou a parte defensiva no terceiro round e voltou a aumentar a intensidade, conseguindo a vitória.

Há quatro vagas olímpicas em jogo na categoria até 75kg através do Pré-Olímpico Final. Vivi está nas oitavas de final com o triunfo na estreia e, agora, precisa de mais duas vitórias para se classificar para Paris-2024. Sua próxima adversária será a nigeriana Patricia Adanma Mbata, que vem da conquista do título africano há dois meses. O duelo acontecerá na manhã de sábado (1º).