Seleção feminina de polo aquático vence o Pan sub-19

Rapazes são bronze

Já na disputa masculina, o Brasil terminou com a medalha de bronze. A equipe venceu a Colômbia (24 a 12) e o México (35 a 3) e perdeu para o Canadá nos shootouts após empate no tempo normal (16 a 16) na fase de grupos. A seleção derrotou o Uruguai (28 a 5) nas quartas e perdeu para os Estados Unidos (16 a 15) na semifinal. Pelo bronze, derrotou a Colômbia outra vez (30 a 9).

Ao todo, a seleção brasileira sub-19 anotou 148 gols em seis jogos disputados. A equipe teve os três principais artilheiros da competição. Lucas Wulfhorst foi o grande craque do campeonato, com 37 gols marcados, sendo seguido por Artur Diaz, com 27, e por Henrico Martins, com 20. O quarto colocado da artilharia foi o estadunidense Boden Brinkema, com 9 gols.