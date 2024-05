Laila Grimaldi conquista medalha de prata no Mundial Sub-17

O sábado (25) foi de medalha para o Brasil no Campeonato Mundial Sub-17 de levantamento de peso. O país subiu ao pódio com Laila Grimaldi na prova do arranco. Na categoria 81kg feminino da competição, disputada em Lima, no Peru, a pesista conquistou a prata no arranco com 90kg erguidos, ficando atrás apenas Lidysmar Alfonzo, da Venezuela, que ficou com o ouro ao levantar 94kg. A terceira colocação ficou com Sara Dal Bo, da Itália, que igualou a marca da brasileira, porém, em mais tentativas.

Laila Grimaldi levantou, inicialmente, 87kg na prova do arranco, determinando o novo recorde brasileiro sub-17, superando sua própria marca de 86kg. Na segunda tentativa, ela aumentou a carga para 90kg e, de novo, ergueu com êxito, unificando os recordes nacionais do sub-17 e do sub-20. A marca anterior do sub-20, de 89kg, pertencia a Beatriz Martinho e havia sido estabelecida em 2022. Na terceira tentativa, a atleta do Brasil arriscou 92kg, porém, não obteve sucesso. Novos recordes nacionais Além da prata e dos três recordes nacionais na prova do arranco, Laila Grimaldi registrou mais quatro marcas relevantes. No arremesso, a brasileira tinha 95kg como carga de entrada e iniciou a disputa com 101kg na barra, levantando sem dificuldades e igualando seu recorde nacional anterior na categoria sub-17. Em seguida, ela subiu para 106kg, falhando na primeira tentativa, porém, conseguindo na sequência e definindo novos recordes nacionais do sub-17 e do sub-20, batendo os 103kg de Beatriz Martinho.