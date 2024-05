Sophia Weisberg leva a prata na final juvenil do salto no Pan

Neste sábado (25), foram disputadas as finais por aparelho da categoria juvenil do Campeonato Pan-Americano de ginástica artística em Santa Marta, na Colômbia. O destaque brasileiro do dia foi Sophia Weisberg, que levou a medalha de prata no salto. O Brasil também ficou perto do pódio nas barras assimétricas com o quinto lugar de Gabriela Bouças em uma disputa acirrada pelo bronze do aparelho.

Na final de salto, o Brasil contou com Sophia Weisberg e Larissa Machado na disputa. As duas tem se destacado no aparelho e fizeram no primeiro dia da competição o Yurchenko com dupla pirueta, de alto valor de dificuldade (5.0). Sophia acertou o salto e tirou 13.667, a maior nota da final. Com 12.633 no segundo salto e uma média de 13.150, ela terminou em segundo lugar, atrás apenas da canadense Lia Fontaine, que teve 13.400, graças a um segundo salto com valor maior do que o de Weiberg. O bronze ficou com Addyson Fulcher, dos Estados Unidos, com 13.017.

Larissa não teve a mesma sorte da colega de seleção brasileira. Ela caiu na dupla pirueta, somando apenas 12.033 pontos. No segundo salto, Larissa Machado fez uma Yurchenko com pirueta para 13.200, terminando com uma média de 12.617.