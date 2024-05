Sampaio Basquete vence de virada e retoma liderança da LBF

Decisiva no período final, Cacá foi a MVP da partida com 20 de eficiência. Ela teve 19 pontos e seis rebotes na partida. Já a cestinha do jogo foi Emanuelly Oliveira, do Sesi, com 21 pontos.

Ituano derrota Ponta Grossa

O Ituano recebeu o Ponta Grossa no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu, no primeiro jogo deste sábado. A equipe paulista fez um bom primeiro tempo, dominando o garrafão, e foi para o intervalo vencendo por 40 a 30. Mas no segundo tempo, Ponta Grossa conseguiu tirara a diferença no placar, impulsionado por um ótimo desempenho da colombiana Manu Rios que estava em uma noite inspirada. Mas, no minuto final, o Ituano conseguiu abrir uma vantagem segura no placar para garantir a vitória por três pontos.

Manu Rios fez a maior pontuação de uma atleta nesta temporada da LBF, anotando 39 pontos. Ela ainda teve sete rebotes, seis assistências e cinco roubadas de bola, para terminar com 32 de eficiência. Do lado do Ituano, Gabriela Guimarães foi a melhor em quadra, com 20 de eficiência, recebendo o troféu de MVP da partida. Ela teve 20 pontos, seis rebotes e rês assistências no jogo.