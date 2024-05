Pinheiros conquista o tri do Sul-Centro Americano

O Esporte Clube Pinheiros conquistou neste sábado (25) o tricampeonato do Sul-Centro Americano de Clubes, também conhecido como a "Libertadores do Handebol". O confronto decisivo diante do River Plate, da Argentina, foi a reedição da final de 2023. Assim como no ano anterior, o time brasileiro ficou com o título. Porém, desta vez, com placar mais amplo: 25 a 16. No jogo do bicampeonato, a equipe pinheirense havia vencido por 29 a 26.

Fernanda Couto, lateral esquerda do Pinheiros, foi escolhida da melhor jogadora da final. O clube brasileiro chegou à decisão como dono da melhor campanha da fase de grupos. Na primeira etapa da competição, o time pinheirense estreou vencendo o Jockey Club Córdoba, da Argentina, por 27 a 18. Na segunda rodada de sua chave, a equipe paulista derrotou o Sedalo, igualmente da Argentina, por 28 a 18. Por fim, na semifinal, as brasileiras ganharam do Ovalle, do Chile, por 41 a 18. Domínio absoluto A decisão do Campeonato Sul-Centro Americano de Clubes de handebol feminino, a "Libertadores" da modalidade, começou com o Pinheiros dominando e construindo uma liderança de quatro gols ao término do primeiro tempo: 10 a 6. A vantagem continuou crescendo nos 30 minutos finais com a boa atuação do clube pinheirense. Fernanda Couto, MVP da partida, e suas companheiras anotaram mais 15 gols contra apenas 10 das rivais, finalizando o confronto em 25 a 16.