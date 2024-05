Minas briga até o fim e força jogo cinco contra o Sesi Franca

No segundo período a qualidade técnica caiu. Os times produziram menos, mas com o Minas um pouco superior e o Sesi Franca com baixo aproveitamento nos arremessos de quadra. Os comandados de Leonardo Costa foram mais agressivos e forçaram com que o Sesi Franca tentasse neutralizar os ataques com faltas. O clube minastenista fez cinco pontos em lances livres contra apenas dois do francano. Paranhos e Vezaro lideraram com quatro certos, mesmo número de pontos de Márcio.

Sesi Franca cresce nas bolas de três

Os primeiros dez minutos do segundo tempo começaram com Minas vencendo Sesi Franca por 37 a 32. Atrás no placar, o time dirigido por Helinho voltou com tudo e apostando nos arremessos de três. E a estratégia foi bem-sucedida. Foram 27 pontos feitos, sendo 15 deles em bolas do perímetro. Hinkle anotou seus primeiros pontos no terceiro quarto e liderou a pontuação com nove, sendo seis de longa distância. Com volume e qualidade ofensiva, os francanos fizeram 27 a 16, virando para a 59 a 53.