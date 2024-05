Lucas Rabelo fica em quarto lugar no SLS Apex

Neste sábado (25), aconteceu mais uma edição do SLS Apex, evento da Liga de Skate Street focado apenas nos tricks dos skatistas. Único brasileiro na competição em Las Vegas, Lucas Rabelo terminou na quarta posição, apenas 0.7 pontos de um lugar no pódio.

O SLS Apex é um evento para os atletas mostrarem as suas melhores manobras. Assim, a competição tem um formato difierente, sem as voltas de 45 segundos que acontecem no início das outras competições da SLS ou do skate olímpico. São sete rodads onde os atletas apresentam os seus melhores tricks. Ao final, quem somar as três melhores notas é o vencedor. Lucas Rabelo começou bem a competição com uma nota 8.0 e um nine club para 9.3. Mas com apenas 6.2 na sua última manobra, o brasileiro terminou com um total de 23.5, ficando dora do pódio na quarta colocação.