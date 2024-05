Jovane Guissone fica em quinto lugar na Copa do Mundo de SP

Competição feminina

No feminino, a arma do dia foi o florete. Na categoria B, Monica Santos teve apenas uma vitória na poule. Em seguida, no quadro de 32, ela perdeu para a sul-coreana Cho Eun Hye por 15 a 7, sendo eliminada da competição.

Já na categoria A, as três representantes do Brasil fizeram uma boa poule, com três vitórias para cada uma delas. Porém, no mata-mata, todas caíram na primeira rodada, no quadro de 32. Fabiana Soares perdeu por 15 a 3 para a italiana Loredana Trigilia, enquanto Carmilha Oliveira foi superada em 15 a 0 diante da sul-coreana Kwon Hyo Kyeong. Já Rayssa Veras se retirou do confronto contra a chinesa Zou Xufeng.