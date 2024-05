Com show de gols, Santos vence Marília e é líder do Paulistão

O Santos entrou em campo neste sábado (25) pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino de Futebol. O jogo foi realizado no estádio Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro. E as Sereias da Vila não tomaram conhecimento do adversário. Elas foram dominantes em campo diante do Marília e assumiram a liderança da competição com seis pontos, mesma pontuação do Corinthians, mas em vantagem nos critérios de desempate. Em tarde inspirada, as comandadas de Glaucio Carvalho golearam por 8 a 1.

A artilheira do dia foi a atacante Ketlen, com quatro gols anotados. Em seguida, aparece a meio-campista Karla com dois tentos. A rede ainda balançou uma vez com as meias Maria Alves e Erikinha. O Santos volta a jogar pelo Paulista Feminino no dia 5 de junho (quarta-feira), fora de casa, às 21h, diante do Corinthians. As Sereias da Vila já fizeram 11 gols no campeonato, pois venceram na estreia o Pinda Ferroviária, como visitante, por 3 a 0.

Detalhes dos gols do Santos

O Santos marcou o primeiro gol logo aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio de Suzane Pires, Karla finalizou de primeira, sem deixar a bola cair, e marcou um golaço no ângulo esquerdo. O Marília igualou o placar aos 15 na primeira chance que teve. Giovana recebeu passe longo, controlou a bola dentro da grande área pelo lado direitos e tocou na saída da goleira Kelly Chiavaro. As Sereias da Vila fizeram o segundo gol ainda no primeiro tempo. Aos 36, Karla, de novo, finalizou para marcar: 2 a 1.